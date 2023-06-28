Главный тренер «Локомотива» рассказал об отношении к шоу Дзюбы

«Дзюба и его шоу? Мы проговорили с ним эти моменты. Касательно медийности человек сам принимает решения. Но мы проговорили несколько моментов, чтоб было всё достаточно цензурно. Мы относимся с пониманием», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.