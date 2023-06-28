Гана не хочет играть против сборной России

«Мы сотрудничаем с РФС , но на данный момент наша Федерация не ведет переговоров на тему проведения товарищеского матча Ганы и России в сентябре. Этой осенью мы точно не сыграем с российской сборной. Потом – будет видно», – приводит слова Окрару Sport24.

Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах: победила Киргизию и Ирак (2:1 и 2:0) и сыграла вничью с командами Таджикистана, Узбекистана (оба матча – 0:0) и Ирана (1:1). В текущем году национальная команда России провела товарищеский матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» против Ирака (2:0).