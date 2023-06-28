«Динамо» может подписать защитника сборной Ганы

«Николас очень способный футболист, который играл в Серии А и Лиге 1. У него остался год по контракту с «Амьеном». У нас уже есть предложение от клуба Лиги 1, но Динамо — хороший клуб для продолжения карьеры», — приводит Иван Карпов слова Секу Траоре.