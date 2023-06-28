Нападающий "Баварии" впервые прокомментировал драку с Лероем Зане

«Такое может случиться. Это случилось, и мы смогли помириться. Нужно решать проблемы, но не таким образом. Теперь все кончено. Мы постараемся с Лероем вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне.



Сейчас я в отпуске с семьей. Мой первый сезон в «Баварии» был сложным, как и всегда в футболе, поэтому это не стало неожиданностью. Это нормально. Я люблю вызовы, а «Бавария» — отличный вызов в карьере», — приводит слова Мане Mundo Deportivo.