Чалов пообещал "суперигру" на матче с "Зенитом"

«ЦСКА сейчас больше готовится к «Зениту» или старту сезона в РПЛ? Готовится к Суперкубку. Один матч, можно взять трофей. Будет суперигра.



Не такой большой отдых у нас получился. Последние дни тренировался сам, играли в футбол. Я особо сильно никогда не отдыхаю. С весом всё отлично, каждый день нас взвешивают. К сборам всегда подхожу в хорошем состоянии», — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.