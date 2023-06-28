Булыкин предложил сделать бонусную систему при выплате зарплат футболистам

— Все знают, что сейчас у футболистов раздутые зарплаты. Никто не борется, потому что всем выгодно, кроме тех, кто переживает за футбол. Считаю, что нужно сделать бонусную систему, тогда будет невыгодно платить такие зарплаты. А выгодно будет тем, чтобы меньше тратить на футбол. Обычно футболист стоит столько, сколько за него дают, — сказал Булыкин Vprognoze.ru.