36-летний Глушаков высказался о завершении карьеры в сборной России

«Конечно, слежу за сборной. Но сейчас нечего комментировать. Сборная без матчей, без турниров.



Давайте подождем вообще, будет национальная команда или нет, когда и какие у нее матчи будут. От этого и будем отталкиваться. Карьера в сборной? Я вообще ничего не заканчиваю», — сказал Глушаков.