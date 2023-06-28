Вратарь Украины прокомментировал скандальный эпизод на молодежном Евро

«Испанец ударил меня по руке, и я по инерции даже не смог выбросить мяч. Это был фол. После этого он подошёл ко мне и сказал, что действительно задел. В том моменте он же не мог сказать: «Нет, я не цеплял его». Немного хитрый», — приводит слова Нещерета Суспильне.