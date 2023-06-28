В УЕФА прокомментировали призыв Украины исключить РФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС) еще в 2014 году. Как сообщает РИА Новости, так там ответили по поводу требований Украинской ассоциации футбола (УАФ) об исключении российской организации из ФИФА и УЕФА.

Напомним, что ранее УАФ потребовала от ФИФА и УЕФА отстранить РФС из-за начала процесса интеграции футбольных клубов Крыма в российскую систему футбольных лиг. Так, в июне «Рубин» из Ялты и «Севастополь» получили аттестаты Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия в чемпионате Второй лиги.

В организации подчеркнули, что УЕФА запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС еще 22 августа 2014 года. С 1 января 2015 года регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до «дальнейшего уведомления».