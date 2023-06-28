«Алания» не собирается подписывать Дзагоева
Президент владикавказской «Алании» Руслан Сиукаев прокомментировал возможный переход в клуб полузащитника Алана Дзагоева.
«Клуб не связывался с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера имеются футболисты, которых хотим видеть. Команда укомплектована на 99%. Но может произойти всё. Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он способен выступать на топ-уровне. Если он захочет завершить карьеру в родной команде, мы только за!» — цитирует Сиукаева Sport24.
Ранее сообщалось, что Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина» перед стартом летних сборов. Соглашение Дзагоева с казанцами истекает 30 июня 2023 года. Алан является воспитанником академии Коноплёва. В 2008 году ЦСКА выкупил его у ФК «Крылья Советов-СОК» за € 400 тыс. С красно-синими Дзагоев выиграл три чемпионских титула, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
В минувшем сезоне у 32-летнего хавбека 20 матчей в составе «Рубина», три забитых мяча и две результативные передачи. Казанцы стали победителями Первой лиги и вернулись в РПЛ.