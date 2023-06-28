«Алания» не собирается подписывать Дзагоева

«Клуб не связывался с Аланом Дзагоевым. Мы не рассматриваем его по разным причинам: у тренера имеются футболисты, которых хотим видеть. Команда укомплектована на 99%. Но может произойти всё. Мы бы все хотели видеть возвращение Алана. Уверен, что он способен выступать на топ-уровне. Если он захочет завершить карьеру в родной команде, мы только за!» — цитирует Сиукаева Sport24.