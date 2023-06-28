ПАОК сделал предложение ЦСКА по Чалову

Греческий ПАОК сделал официальное предложение по Фёдору Чалову. Переговоры с нападающим московского ЦСКА уже идут, информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

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Согласно сведениям источника, Чалов также интересен турецкому «Галатасараю».

Контракт Фёдора с московским ПФК ЦСКА истекает в конце 2024 года. В сезоне-2022/2023 Чалов провёл за красно-синих 41 матч, забив 24 мяча и отдав шесть голевых передач. Вместе с командой в прошедшем сезоне он стал победителем Кубка России.