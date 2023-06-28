Экс-главный тренер «Спартака» Чернышов рассказал об интересе из России

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владимиру ЮДАЕВУ о продолжении карьеры. Последним клубом 55-летнего специалиста был сербский «Рад», контракт с которым он не стал продлевать.

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– Переговоры идут. Каждый день что-то появляется, что-то отваливается. Пока никакой конкретики нет. Не могу сказать, что я достиг какой-то договоренности с кем-то. Пока все в процессе ожидания, – рассказал Андрей Чернышов.

– Вы говорили об интересе российских клубов.

– Это просто люди, которые имеют отношение к футболу, спрашивали меня о том, готов ли я работать в России. Я сказал, что готов работать в России. Для меня это была бы опция номер один. Я бы даже другие варианты не рассматривал. К сожалению, здесь не так много вариантов. Были вроде какие-то разговоры с клубом из ФНЛ, но потом сказали, что они остановились на другом тренере.

– Других разговоров не было?

– Да, больше по России никаких не было разговоров.

– Из каких стран есть интерес?

– Недавно мне позвонили из Индии, и Индонезия, и с клубом из Малайзии сейчас идет переговорный процесс. Также есть вариант с Саудовской Аравией, правда не Премьер-лига, а во второй по значимости лиге. Сегодня мне сообщили об интересе одного ливийского клуба к моей кандидатуре – будем общаться.

– Не пугает Ливия?

– Да нет, вы знаете, иногда то, что показывают и пишут не соответствует действительности. Ведь в таких странах, как Ливия и Ирак продолжаются чемпионаты и туда приезжают тренеры из Европы. Поэтому иногда этот негативный ажиотаж в СМИ не всегда соответствует тому, что происходит в этих странах.

– К какой из этих стран больше тянет?