Алаев подвел итоги работы на посту главы комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

"Появились соревнования до 19 лет, в этом году уже третий турнир пройдет, в 2022 году провели новые соревнования - Финалиссиму - с участием двух сильнейших команд из Европы и Латинской Америки, тоже большой турнир. Главное - удалось реформировать вообще систему отборочных соревнований, потому что если раньше некоторые команды могли сыграть три матча за два года, то сейчас система новых соревнований предполагает матчи дома и на выезде, что позволяет всем странам полноценно играть в соревнованиях по футзалу", - добавил глава РПЛ.