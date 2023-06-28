Алаев подвел итоги работы на посту главы комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за шесть лет удалось полностью реформировать систему соревнований по мини-футболу. Такое мнение ТАСС в среду высказал глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, который ранее объявил о решении покинуть пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.
"Оценку нашей работы дадут другие люди, - сказал Алаев. - Если мое личное мнение, то я очень доволен. Шесть лет назад система соревнований УЕФА по футзалу представляла из себя только чемпионат Европы и Кубок УЕФА. Мы полностью реформировали систему соревнований, появились Лига чемпионов, новые соревнования в отборочных циклах чемпионатов мира и Европы, женский Евро, уже состоялись три соревнования. Это было правильное решение, все цифры об этом говорят, большое внимание уделяется развитию женского футбола".
"Появились соревнования до 19 лет, в этом году уже третий турнир пройдет, в 2022 году провели новые соревнования - Финалиссиму - с участием двух сильнейших команд из Европы и Латинской Америки, тоже большой турнир. Главное - удалось реформировать вообще систему отборочных соревнований, потому что если раньше некоторые команды могли сыграть три матча за два года, то сейчас система новых соревнований предполагает матчи дома и на выезде, что позволяет всем странам полноценно играть в соревнованиях по футзалу", - добавил глава РПЛ.
Вместе с тем Алаев отметил, что по объективным и субъективным причинам в пляжном футболе не удалось серьезно реформировать систему соревнований. "В том числе из-за пандемии. Но я уверен, что и пляжный футбол получит свое развитие под зонтиком УЕФА", - сказал он.
Алаев является председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года.