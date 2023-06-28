Кокорин обратился к «Барселоне», которая поддержала ЛГБТ

Российский нападающий Александр Кокорин не оценил акцию каталонской «Барселоны» в поддержку ЛГБТ-сообщества.

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Испанский клуб поднял над домашним стадионом радужные флаги в поддержку ЛГБТ и разместил их фото в социальных сетях. Данная публикация собрала более 130 тыс. комментариев, большая часть из которых — осуждение «Барселоны» за поддержку нетрадиционных ценностей. В стороне не остался и Александр Кокорин, который написал под постом «Барсы»: «Моросите прямо».

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В прошлом сезоне Александр Кокорин выступал в составе кипрского «Ариса» на правах аренды. Он стал чемпионом в составе этого клуба и был признан лучшим игроком лиги. Россиянин забил 13 голов в 30 матчах, после вернулся в «Фиорентину», которой и принадлежат права на футболиста.