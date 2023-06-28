«Чемпионат» проводит ежегодное голосование за лучшего молодого футболиста РПЛ

Второй сезон подряд спортивный портал «Чемпионат» рассказывает о будущем российского футбола – самых ярких молодых игроках!

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Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России, а также среди читателей и болельщиков по окончании сезона.

«Чемпионат» запускает народное голосование и предлагает читателям выбрать своего героя сезона и проголосовать за лучшего молодого футболиста в РПЛ на сайте или в телеграм-канале. Победителя голосования ждёт премия «Лучший молодой футболист РПЛ в сезоне 2022/2023 по выбору читателей и болельщиков». Успейте отдать свой голос до 5 июля.

По итогам голосования капитанов и главных тренеров наибольшее количество баллов набрал полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев. 18-летний футболист набрал 90 баллов и опередил основных преследователей в лице нападающего «Динамо» Константина Тюкавина и хавбека «Спартака» Руслана Литвинова.