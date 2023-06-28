Карпин назвал лучшего молодого футболиста РПЛ

Тренер «Ростова» составил топ-5 лучших молодых игроков лиги.

Валерий Карпин, главный тренер «Ростова» и сборной России, принял участие в голосовании «Чемпионата» за лучшего молодого футболиста Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в сезоне 2022/2023.

По мнению Карпина, звание лучшего молодого игрока заслуживает защитник «Спартака» Руслан Литвинов.

На втором месте в топ-5 лучших молодых футболистов по версии Карпина располагается Кирилл Щетинин из «Ростова». Третье и четвёртое места также заняли игроки ростовской команды Александр Сильянов и Андрей Лангович соответственно. Пятая строчка у Константина Тюкавина из «Динамо».