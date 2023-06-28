Игрок «Спартака» Литвинов высказался о детстве и родном Воронеже

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своём детстве в городе Воронеж.

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«Изначально просто ходил с папой на футбол, так как он футболист. Бегал на кромке поля, с мячом возился, а потом, уже после матчей, мы оставались и занимались. Папа учил меня бить по воротам, набивать мяч. Ещё было поле у школы. Там поначалу был песок, поэтому мы ходили на коробку с резиновым покрытием. Домой пришёл, уроки сделал — и сразу летишь на «резинку», как мы её называли. Потом уже у школы постелили искусственное покрытие, и в дальнейшем всё время находился там.

Для меня основные места в Воронеже — это, конечно, поле, школа и дом. Особо времени не было: после уроков отпрашивался у родителей и бежал играть. Когда на «резинке» никого не было, шли во двор. Там были качели — они выполняли роль импровизированных ворот. А так, в Воронеже много мест. Это и набережные, куда мы с родителями ездили гулять, и парки — там тоже много времени проводил. В Воронеже первым делом надо прогуляться по центру — там площадь Ленина. Дальше можно пройтись по центральной улице, там сейчас красиво всё сделали. Вечером отличное освещение, вокруг множество мест, куда можно зайти, чтобы выпить кофе на веранде. На набережных тоже всё обустроили уже. Воронеж потихоньку преображается, так что интересных мест предостаточно.