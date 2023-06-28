Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы

Известный российский тренер Леонид Слуцкий , который в последнее время пытается развиваться в медийной сфере, принял участие в шоу под названием «Большое шоу». Там он спародировал интимное видео российского нападающего Артёма Дзюбы. Слуцкий на своём ролике закатывал глаза, высовывал язык, изображал характерные звуки и давал происходящему процессу забавные комментарии.

Ранее в сети появились видео с участием Дзюбы, которые были записаны в 2018 году. Нападающий оказался в центре подобного скандала во второй раз. Первое интимное видео с участием футболиста появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После того скандала Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.