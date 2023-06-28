«Факел» подписал контракт с вратарем Александром Беленовым

Воронежский «Факел» объявил о подписании контракта с российским вратарём Александром Беленовым.

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Профессиональную карьеру Беленов начал в белгородском «Салюте», откуда в 2010 году перебрался в московский «Спартак». Уже через год россиянин присоединился к «Кубани», за которую вратарь выступал на протяжении пяти лет. Из краснодарского клуба Александр перешёл в «Анжи», но уже через полгода оказался в «Уфе».

Последним клубом 36-летнего Беленова был «Рубин», за который он в сезоне-2022/2023 сыграл три матча в рамках Первой лиги. Казанский клуб стал первым во втором по значимости российском первенстве и заслужил путёвку в Российскую Премьер-Лигу.