УЕФА изменит название турнира Лиги конференций

«Исследования среди болельщиков, а также коммерческих партнеров показали, что удаление слова «Европа» из названия соревнования позволит в дальнейшем развиваться как отдельное соревнование, и это предложенное изменение было одобрено Исполнительным комитетом УЕФА. Он будет действовать в новом цикле, начиная с сезона 2024/25», — сказано в заявлении.