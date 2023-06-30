«Атлетико» вернет старую эмблему

Мадридский «Атлетико» вернет эмблему, под которой футбольный клуб выступал до 2017 года, сообщается на сайте команды.

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По итогам опроса 88,68% принявших участие в голосовании членов клуба (сосьос) высказались за возвращение старой эмблемы. Смена клубного герба состоится с 1 июля 2024 года. Старая эмблема отличается от нынешней насыщенностью цветов, формой щита, положением медведя и цветом дерева.