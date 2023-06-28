Жозе Моуринью дисквалифицирован на 10 туров Серии А
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью будет отбывать длительную дисквалификацию со старта нового сезона итальянской Серии А. Отстранить португальского специалиста на 10 матчей решил федеральный суд Италии после обвинений в адрес арбитра Даниэле Киффи во время матча «Монца» – «Рома» (1:1, 3 мая), сообщает Джанлука Ди Марцио.
Моуринью пропустит стартовые 10 матчей чемпионата Италии, начиная с первого тура. Также португальцу придётся заплатить штраф в размере € 50 тыс. Столько же должна будет выплатить и «Рома».
Моуринью был отстранён 19 мая за оскорбительные высказывания об арбитре Киффи. «Играть под присмотром худшего судьи, которого я встречал в своей карьере, тяжело, а я видел многих», — заявил тогда португалец.
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