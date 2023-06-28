Российского арбитра пригласили на сбор УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в сентябре в Швейцарии. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".

В сборе участвуют арбитры, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.

Карасев с 2010 года является судьей категории ФИФА. С июня 2013 года он входит в элитную категорию судей УЕФА. В декабре 2014 года россиянин не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.