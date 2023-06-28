Российского арбитра пригласили на сбор УЕФА

Судья Карасев получил вызов на сбор судей УЕФА
Российский арбитр Сергей Карасев получил вызов на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в сентябре в Швейцарии. Об этом сообщает "Рейтинг букмекеров".
В сборе участвуют арбитры, которые входят в списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Это приглашение стало первым после решения УЕФА об отстранении клубов и сборной от еврокубков и отборочных матчей на ЧМ.
Карасев с 2010 года является судьей категории ФИФА. С июня 2013 года он входит в элитную категорию судей УЕФА. В декабре 2014 года россиянин не был повышен в классе, вернувшись в первую категорию.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3. Российские арбитры с весны 2022 года также не работают на международных турнирах.