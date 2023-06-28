Эдин Джеко не приедет в Россию, но не из-за протеста

Нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко не примет участия в предсезонном турнире в России, но у этого решения нет политической мотивации, как сообщалось ранее. По информации Calciomercato, футболист договорился с клубом об отпуске.

Экс-игрок «Интера» завершил свои обязательства перед сборной Боснии и Герцеговины 20 июня и получил трёхнедельный отпуск в новом клубе. К товарищам по команде Джеко присоединится в середине июля.