«Реал» объявил своих капитанов на следующий сезон

«Реал» опубликовал видео в социальных сетях, в котором представил своих четырех капитанов на следующий сезон.

Ими стали Начо Фернандес, Лука Модрич, Дани Карвахаль и Тони Кроос. После ухода Карима Бензема, который был первым капитаном, теперь команду на поле в капитанской повязке будет выводить Начо. Вторым вариантом при выборе капитана будет Модрич, третьим — Карвахаль, четвертым — Кроос.