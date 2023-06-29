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Американская футболистка по просьбе болельщиков открыла аккаунт в OnlyFans

Американская футболистка Никколе Тея решила открыть аккаунт на OnlyFans. Она заявила, что сделала это по просьбе болельщиков.

Американская футболистка открыла аккаунт в OnlyFans
© Betassist

«По просьбе болельщиков», — так анонсировала Тея открытие аккаунта на OnlyFans на своей странице в обычной соцсети.

За подписку футболистка просит $ 17,5 в месяц.

Тея является полузащитником. Профессиональную карьеру она начала в США, где выступала за «Сиэтл». После этого она перешла в мексиканскую «Некаксу», однако из-за плохих результатов в январе 2023 года с ней досрочно расторгли контракт. В настоящий момент Никколе находится в поисках новой команды.

OnlyFans — сервис подписки на контент. Создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент — «фанатах». Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также пользуются им тренеры, фитнес-инструкторы, музыканты.