Американская футболистка открыла аккаунт в OnlyFans

Американская футболистка Никколе Тея решила открыть аккаунт на OnlyFans. Она заявила, что сделала это по просьбе болельщиков.

«По просьбе болельщиков», — так анонсировала Тея открытие аккаунта на OnlyFans на своей странице в обычной соцсети.

За подписку футболистка просит $ 17,5 в месяц.

Тея является полузащитником. Профессиональную карьеру она начала в США, где выступала за «Сиэтл». После этого она перешла в мексиканскую «Некаксу», однако из-за плохих результатов в январе 2023 года с ней досрочно расторгли контракт. В настоящий момент Никколе находится в поисках новой команды.