Партнерство черных футболистов осудило английский футбол

Организация недовольна несоблюдением «Кодекса разнообразия», в соответствии с которым клубы должны стремиться заполнять установленную квоту сотрудников (25%) и тренеров (10%) не белого цвета кожи. Этот документ был разработан в 2020 году. Его поддержали все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).