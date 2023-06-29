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Продажа «МЮ» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзеров. Не все из 5 совладельцев согласны на сделку (Global Finance)

Продажа «Манчестер Юнайтед» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзеров.

Продажа «МЮ» катарцам откладывается из-за разногласий в семье Глейзеров
© Sports.ru

Как сообщает Global Finance, не все из пяти совладельцев одобряют сделку с шейхом Джасимом бин Хамадом Аль Тани.

Речь идет об Авраме Глейзере, Брайане Глейзере, Эдварде Глейзере, Джоэле Глейзере и Кевине Глейзере – детях Малкольма Глейзера, умершего в 2014 году.

По данным источника, Глейзеры не могут прийти к согласию по поводу цены и самого факта продажи именно катарцам.