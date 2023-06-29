«Спартак» предложил € 7 млн за полузащитника «Кадиса» Бонгонда

Как сообщает журналист-инсайдер Саша Тавольери на своей странице в «Твиттере», красно-белые предложили испанскому клубу за конголезского футболиста € 7 млн + различные бонусы. Однако «Кадис» готов расстаться со своим игроком лишь за € 8 млн.

Летом 2022 года «Кадис» купил Бонгонда у «Генка» за € 3 млн. В сезоне-2022/2023 Бонгонда принял участие в 31 матче Ла Лиги, забил четыре мяча и стал автором трёх голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Контракт Тео с «Кадисом» рассчитан до 30 июня 2026 года.