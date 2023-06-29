«Бавария» согласовала контракт с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ

«Бавария» договорилась о всех основных условиях личного контракта с защитником «Наполи» Ким Мин Джэ. 26-летний кореец близок к переезду в Бундеслигу.

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Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», Ким дал своё согласие на переход в мюнхенский клуб. Источник отмечает, что он заключит с «Баварией» пятилетний контракт, действие которого будет распространяться до конца сезона-2027/2028.

Однако теперь мюнхенскому клубу необходимо договориться с «Наполи». Итальянский клуб не горит желанием расставаться со своим центральным защитником, поэтому «Баварии», вероятнее всего, придётся выплатить отступные за южнокорейца — € 45 млн.