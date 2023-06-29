В Венгрии объяснили невозможность сыграть матч со сборной России

В Венгрии объяснили невозможность сыграть товарищеский матч со сборной России
Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо рассказал о том, что у сборной страны не получится провести товарищеский матч с российской командой в сентябре этого года. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, встречу невозможно вписать в график венгерской сборной.
11 июня стало известно, что сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Катара. Встреча должна состояться в сентябре, россияне сыграют на выезде.
30 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил, что летом не состоятся международные матчи с участием национальной команды.
«График потенциальных соперников сборной не позволяет провести игру в удобные даты в июне, поэтому было принято решение отменить июньский сбор и не нарушать программу подготовки клубов к сезону-2023/2024», — сообщили в организации.