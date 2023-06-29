«Фламенго» уверен в подписании Клаудиньо

«Фламенго» по-прежнему заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Клаудиньо. Об этом сообщает Globo. По сведениям источника, в бразильском клубе знают о сумме, необходимой для осуществления сделки, что вселяет в него уверенность в успешности трансфера.

Сообщается, что представители «Фламенго» поговорили с самим игроком и его агентами. Главный аргумент, прозвучавший со стороны клуба, — сборная Бразилии. Во «Фламенго» уверили игрока, что подобный переход приблизит его к игре за национальную команду.