В Хорватии сравнили Дзюбу со звездой мирового футбола

Хорватский журналист Томислав Габелич заявил, что нападающий московского «Локомотива» Артема Дзюбы может стать в следующем сезоне лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

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«Артем Дзюба сможет стать лучшим бомбардиром в следующем сезоне. Почему нет? Дзюба хочет быть лучше всех, хочет завоевывать трофеи, стать лучшим бомбардиром в РПЛ — он как Роналду», — сказал Габелич.

34-летний нападающий пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с «железнодорожниками» до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 13 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал пять результативных передач.