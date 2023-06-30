ПСЖ готов объявить о назначении Энрике главным тренером

«ПСЖ» в ближайшее время объявит о назначении испанского специалиста Луиса Энрике на пост главного тренера, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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По информации источника, стороны подпишут двухлетний контракт. Официальное заявление о назначении Энрике будет сделано после того, как парижане завершат процесс по разрыву соглашения с Кристофом Галтье.

Напомним, Энрике находится без работы с января 2023 года, когда он покинул сборную Испании, перед этим вылетев с ней в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной».