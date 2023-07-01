Стали известны подробности одного из финансовых нарушений «Манчестер Сити»

Как сообщает The Times, из финансовых отчётов следует, что неизвестный человек из Абу-Даби сделал два перевода по £ 15 млн на счета английского клуба. Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat, которая принадлежит государству ОАЭ. Однако УЕФА уверен, что это замаскированные выплаты от владельцев клуба.