Президент «Барселоны» назвал «неприкосновенных» в клубе

Президент "Барсы" Лапорта назвал футболистов каталонского клуба, которые не продаются
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта назвал игроков клуба, которые не продаются. Его слова приводит Mundo Deportivo.
«В прошедшем сезоне нам предлагали 100 млн евро за де Йонга, и мы отказались.
Есть ключевые игроки, которые не продаются. Также у нас были предложения по Педри, Араухо, Кристенсену и Фати», – сказал Лапорта.
На данный момент, по сообщениям Diario Sport, зарплатная ведомость «Барселоны» на сезон-2023/24 составляет €530 млн. Руководство клуба намерено снизить ее до €450 млн. Испанцы намерены расстаться с рядом игроков, чтобы зарегистрировать новичков.
В прошлом сезоне сине-гранатовые выиграли чемпионат Испании, опередив занявший второе место мадридский «Реал» на 10 очков. В Лиге чемпионов подопечные Хави не смогли преодолеть групповой этап.