Жоаозиньо может вернуться в Бразилию из‑за отсутствия предложений из РПЛ — СМИ
Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо не получает предложений от клубов Российской премьер лиги и намерен вернуться в Бразилию, если в ближайшее время не найдет подходящий вариант в России, сообщает «РБ Спорт».
Сейчас Жоаозиньо продолжает поддерживать форму в «Сочи».
Ранее «Сочи» объявил об уходе 34 летнего игрока. Жоаозиньо выступал за «южан» на протяжении трех сезонов, в 74 матчах отметился девятью голами и восемью результативными передачами. В 2016 году Жоаозиньо стал гражданином России.