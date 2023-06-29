Ловчев отреагировал на то, что Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы

«Пародию не видел. Мое глубочайшее убеждение — тренер, который хочет продолжать карьеру, не должен заниматься таким на постоянной основе.



Поход в КВН, песня на Новый год — разовые акции, которые запоминаются, характеризуют человека как творческую разностороннюю личность. Но когда этого уже много, футбола за песнями и шутками не увидать. Все весело в меру. Потому что после всех этих шуток слова тренера про свой предмет всерьез уже не воспринимаются. Не должен тренер до такого опускаться. Потом он придет в команду, где серьезная работа. Тренер — это серьезная фигура, а не шут", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.