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Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль», предложивший ему € 30 млн в год

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от многомиллионного контракта. Легендарный португалец мог возглавить «Аль-Хилаль».

Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль»
© Betassist

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб обратился к 60-летнему португальцу в начале июня и предложил ему зарплату в размере € 30 млн за сезон уже после уплаты налогов. Однако Моуринью отклонил предложение «Аль-Хилаля», поскольку он сосредоточен на развитии проекта «Ромы».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. В минувшем сезоне он довёл команду до финала Лиги Европы, где «волки» в серии послематчевых пенальти уступили трофей «Севилье» (1:1, 1:4 — по пенальти).

За свою карьеру португалец успел поработать на родине с «Бенфикой» и «Порту», в английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур», в мадридском «Реале», а также в миланском «Интере».