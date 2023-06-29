Моуринью отказался возглавить «Аль-Хилаль»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от многомиллионного контракта. Легендарный португалец мог возглавить «Аль-Хилаль».

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По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, саудовский клуб обратился к 60-летнему португальцу в начале июня и предложил ему зарплату в размере € 30 млн за сезон уже после уплаты налогов. Однако Моуринью отклонил предложение «Аль-Хилаля», поскольку он сосредоточен на развитии проекта «Ромы».

Моуринью возглавил «Рому» в июле 2021 года. В минувшем сезоне он довёл команду до финала Лиги Европы, где «волки» в серии послематчевых пенальти уступили трофей «Севилье» (1:1, 1:4 — по пенальти).