«Бавария» заплатит за Ким Мин‑Чжэ отступные в размере €58 млн

«Бавария» согласилась заплатить отступные в размере €58 млн за Ким Мин‑Чжэ из «Наполи» — СМИ
Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ согласовал условия пятилетнего контракта с «Баварией» и в ближайшее время присоединится к мюнхенцам, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, руководство немецкого клуба согласилось заплатить за игрока из Южной Кореи сумму отступных в размере 58 миллионов евро. Зарплата Ким Мин Чжэ повысится в три раза и составит более 7 миллионов евро в год.
В минувшем сезоне Ким Мин Чжэ в составе «Наполи» стал чемпионом Италии. Всего на его счету 45 матчей за неаполитанцев во всех турнирах, в которых он забил два мяча и отдал две голевые передачи.