«Бавария» заплатит за Ким Мин‑Чжэ отступные в размере €58 млн

Защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ согласовал условия пятилетнего контракта с «Баварией» и в ближайшее время присоединится к мюнхенцам, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, руководство немецкого клуба согласилось заплатить за игрока из Южной Кореи сумму отступных в размере 58 миллионов евро. Зарплата Ким Мин Чжэ повысится в три раза и составит более 7 миллионов евро в год.