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«Зенит» просит у «Трабзонспора» € 5 млн за трансфер Нуралы Алипа

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип входит в сферу интересов турецкого «Трабзонспора».

«Зенит» объявил турецкому «Трабзонспору» ценник за трансфер Нуралы Алипа
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Как сообщает MEG Football, действующий чемпион России запрашивает за 23-летнего казаха € 5 млн. Источник утверждает, что эта сумма мешает турецкому клубу начать конкретные шаги по осуществлению трансфера защитника.

Нуралы Алип стал футболистом «Зенита» в феврале 2022 года, перейдя в стан сине-бело-голубых на правах аренды из «Кайрата». В декабре прошлого года питерский клуб выкупил его контракт за € 2 млн. В составе «Зенита» Алип провёл 25 матчей и стал двукратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Казахстана Нуралы дебютировал в марте 2018 года. На данный момент он провёл в национальной команде 25 матчей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 1,2 млн.