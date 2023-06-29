Тренер Семин отреагировал на слухи об интересе иностранных клубов к Хлусевичу

«Даниил физически хорошо одарённый молодой человек. Хлусевич со своими физическими данными может прогрессировать. Вполне возможно, что какой-то интерес со стороны зарубежных клубов к нему есть», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.