Нападающий Владислав Сарвели перешел в «Локомотив»

Футбольный клуб «Сочи» объявил о переходе российского форварда Владислава Сарвели в московский «Локомотив».

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Сарвели — воспитанник «Чертаново», профессиональную карьеру россиянин начал в 2014 году. В 2020-м Владислав стал игроком «Крыльев Советов», а через два года присоединился к «Сочи».

За южную команду российский нападающий выступал под десятым игровым номером, в сезоне-2022/2023 он провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.