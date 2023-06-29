УЕФА изменил формат Суперкубка

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внёс ряд изменений в формат проведения матча за Суперкубок.

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Согласно новым правилам, при ничейном результате в основное время матча победитель будет определяться с помощью серии пенальти, а не через экстра-таймы по 15 минут, как это было ранее.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА — 2023 с «Севильей», которая одолела «Рому» в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 16 августа в греческом Пирее на стадионе «Караискакис».

Изначально игра за Суперкубок УЕФА должна была пройти в Казани. Право проведения встречи отняли у России в январе 2023 года.