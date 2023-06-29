Экс-советник Федуна поделился мнением о возможном отъезде Чалова

«Чалов — талантливый игрок, очень хороший, универсальный нападающий. Думаю, ему непременно стоит воспользоваться возможностью уехать в Европу. На мой взгляд, Фёдор готов — он сейчас в отличной форме, у него подходящий возраст, он уже играл в европейском чемпионате, хоть и недолго. Этот опыт ему, безусловно, будет полезен.



Если у Чалова будет предложение из сильной лиги, если оно его устроит, то ему не стоит откладывать возвращение в Европу. Дальше может быть тяжелее, ведь в РПЛ всё ещё нет еврокубков», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт»