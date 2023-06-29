«Фламенго» договорился с Клаудиньо

Бразильский «Фламенго» достиг договорённости с футболистом «Зенита» Клаудиньо о переходе, сообщает Coluna do Fla/Flamengo.

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По данным источника, теперь бразильский клуб будет пытаться наладить контакт с «Зенитом». Отмечается, что российский клуб попросит за игрока не менее € 12 млн, в то время как «Фламенго» хочет договориться на более лояльных условиях.

Напомним, ранее сообщалось, что представители «Фламенго» провели раунд переговоров с Клаудиньо и его представителями.

26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. С сине-бело-голубыми атакующий полузащитник выиграл три трофея, а 15 июля может завоевать второй Суперкубок России в карьере.