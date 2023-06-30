Два арбитра РПЛ провалили предсезонные тесты, которые устроил Мажич

Новый глава департамента судейства РФС Милорад Мажич устроил предсезонные тесты на физические данные для арбитров Российской Премьер-Лиги. Два арбитра — Ян Бобровский и Анатолий Жабченко — провалили эти тесты, из-за чего пропустят первые туры нового сезона, информирует телеграм-канал «Мутко против».

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Согласно сведениям источника, ранее предсезонные тесты Мажича также не прошли три инспектора — они не сдали тест на знание правил футбола. Теперь у арбитров и инспекторов будет возможность пересдать тесты через месяц.