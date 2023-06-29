Зидан о работе с Мбаппе: каждый тренер хотел бы этого

«Если ты тренер и есть такой футболист, как Килиан Мбаппе, то, конечно, с ним хочется поработать. Многое может произойти. Возможно, однажды это осуществится. Киллиан — тот, кто хорошо выступает в футболке национальной сборной Франции. Я в любом случае восхищаюсь им», — приводит слова Зидана L’Equipe.