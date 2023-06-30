В «Венеции» заявили, что зарплата Черышева слишком высокая

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента высказался о будущем хавбека Дениса Черышева. Контракт российского полузащитника истекает в июне 2024 года.

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«Да, Денис может покинуть «Венецию». Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», — цитирует Менту Sport24.

За «Верону» Денис Черышев отыграл 24 матча, забил четыре мяча и дважды ассистировал партнёрам. Также он выступал за «Реал», «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию». Черышев является победителем Лиги чемпионов (2015/2016), Лиги Европы (2013/2014), обладателем Кубка Испании (2018/2019).