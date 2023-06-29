УЕФА изменил формат проведения игры за Суперкубок

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

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Согласно нововведениям, в случае ничьей в основное время матча соперники сразу начнут серию пенальти вместо игры в двух дополнительных таймах по 15 минут.

В игре за Суперкубок УЕФА в 2023 году сыграют «Манчестер Сити», выигравший в сезоне-2022/2023 Лигу чемпионов, а также «Севилья», являющаяся действующим победителем Лиги Европы. Встреча состоится в среду, 16 августа, в Пирее (Греция), на стадионе «Караискакис».

Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», победивший «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0).